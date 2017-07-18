TOPBAŞI YAPTILAR

Erzurum Kampının ardından üç günü izin yapan Kırmızı-Beyazlı oyuncular, Nuri Asan Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklara devam etti. Samsunspor’lu futbolcular, yarın sabah karayolu ile Erzurum’a gidecek.

Erzurum Kampının ardından üç günü izin yapan Kırmızı-Beyazlı oyuncular, Nuri Asan Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklara devam etti. Teknik Direktör Alpay Özalan, nezaretinde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Ardından topla çalışma yapan futbolcular pas çalışması ile idmanı noktaladı. Akşam gerçekleştirilen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları açılışına katılacak Kırmızı-Beyazlı ekip yarın tekrar Nuri Asan Tesisleri’nde toplanarak ikinci etap kampı için Erzurum’a hareket edecek. Samsunspor’lu futbolcular, yarın sabah karayolu ile Erzurum’a gidecek.