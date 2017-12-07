Topça Kavşağı’nda Çalışmalara Başlanılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TOPÇA Kavşağı ihalesinin sonuçlandığını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TOPÇA Kavşağı ihalesinin sonuçlandığını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını duyurdu.

Şehir merkezi ulaşımına rahatlık getirecek yeni proje için Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ihale sürecini tamamladığını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yer tesliminin yüklenci firmaya yapıldığını ve yeni köprülü kavşak projesi için kısa sürede çalışmalara başlanılacağını söyledi. Toçoğlu, yeni yatırımın bölge trafiğine rahatlık getireceğini dile getirdi. Başkan Toçoğlu, "Kamuoyuyla paylaştığımız 12 yeni ulaşım projesinden biri de TOPÇA Kavşağı'ydı. TOPÇA Kavşağı'nda da Karasu yönünde üstten geçiş sağlayacak yeni bir proje hazırlamış, Karayolları Genel Müdürlüğümüze projemizi sunmuştuk. Bölge Müdürlüğümüz projenin ihalesini gerçekleştirdi ve ihaleyi alan firma belirlendi. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Bu aşamadan sonra çalışmalar başlayacak. Projemize sundukları destek için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Bölge Müdürlüğümüze, milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Toçoğlu, "Kısa süre içerisinde başlayacak çalışmaların tamamlanmasıyla şehrin önemli giriş noktalarından birinde daha trafik sorun olmaktan çıkacak. Özellikle yaz aylarında Kuzey bölgesine giden vatandaşlarımız yeni projemizle hızla ulaşım sağlayabilecek. Şehir merkezine ulaşımda daha hızlı ve kolay olacak. Şehrimiz için çok önemli bir yatırım" diye konuştu.