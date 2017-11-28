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TOPLANTI ODASI NEDEN DEĞİŞTİ?

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TOPLANTI ODASI NEDEN DEĞİŞTİ?
AK Parti İl Yönetimi temayülünde ilginç bir gelişme yaşandı. İl Koordinatörü, hazırlanan il başkanının odasında temayül yapmadı. Kadın Kolları Başkanı'nın odasını tercih etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' nedeniyle başlattığı il başkanlarının istifa sürecinde AK Parti Samsun il başkanlığı da üzerinde durulan iller arasında yer alıyor. Önceki gün Samsun'da yapılan temayül yoklamasında yaşananlar ise Samsun'da adeta günün konusu oldu.  

İl Başkanı Muharrem Göksel'le 'tamam mı, devam mı' temayülü nedeniyle il yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini almak için Samsun'a gönderilen İl Koordinatörü Cumhur Ünal'ın, toplantı için hazırlanan İl Başkanı odaasında ve toplantı salonunda görüşme yapmayı kabul etmediği öne sürüldü. Ünal'ın başka bir odaya da il yönetim kurulu üyeleriyle görüşme talebi herkesi şaşırttı. 

İL BAŞKANLIĞI ODASI TOPLANTIYA HAZIRDI
Nedenini açıklamayan İl Koordinatörü Ünal Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser'in odasına geçti ve il yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini tek tek o odada aldı. İl yönetiminden 'Neden başkanının odasında ya da toplantı salonunda' yapılmadığıyla ilgili sessiz tepkiler gelse de Ünal, Kadın Kolları Bşakanı'nın odasına geçerek, gece yarısına il yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini aldı. İl Başkanının odasında değil de farklı bir yerde bire bir temayül yoklamasınin ilk kez olduğu öne sürülürken, Ünal'ın bu tercihi çeşitli yorumlara neden oldu. Sorular arasında 'kim il başkanı olmalı' diye bazı isimlerin gündeme getirildiği de öne sürüldü.  Zekeriya FIRAT-Barış GÖK 

temayul-oda-(2).jpgHerkesi şaşırttı
İl Koordinatörü Ünal, İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı temayülü il başkanının odasında değil, Kadın Kolları Başkanı'nın odasında gerçekleştirdi. Bu 'ilk' herkesi şaşırttı. 

temayul-oda.jpgBu kez Göksel'in odasında yapılmadı
Daha önce yapılan temayül yoklamasında Bölge Koordinatörü Hacı Turan, il başkanının odasında temayül görüşmelerini yapmıştı. İl Başkanı Göksel'in ısrarına rağmen Cumhur Ünal, bu kez başka odayı tercih etti. 

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