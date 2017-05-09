  • BIST 94.919
  • Altın 141,361
  • Dolar 3,5971
  • Euro 3,9142
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Toplu Taşıma Araçları Nefes Alacak

» »
Toplu Taşıma Araçları Nefes Alacak
Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının cam pencere bölümlerinde yer alan reklamları kaldırmaya hazırlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının cam pencere bölümlerinde yer alan reklamları kaldırmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Murat Cevheribucak'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, toplu taşıma araçlarının tamamına reklam giydirilmesi uygulamasına yönelik gündem maddesi tartışıldı. Yolcuların güvenliği için araçların cam pencere bölümlerinden reklamların kaldırılması teklif edildi.

Teklif komisyonlarda görüşülecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Hakkari’de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışması09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Fetö Duruşmaları Devam Ediyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Sivas’a 41 Adet Yeni Mobese Yerleştirilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Darboğaz Deresi Projesinde İlk Aşama Tamamlanıyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Mazlum Ağa Hamamı Restore Edilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Ulubey’e Yeni Tesis09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Diyarbakır’dan El-bab Ve Cerablus’a 3 Tır Yardım09 Mayıs 2017 Salı 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti