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Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Birbirinden İlginç Eşyalar, Yeni Sahiplerini Buldu

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Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Birbirinden İlginç Eşyalar, Yeni Sahiplerini Buldu
Başkent'te metro, Ankaray ile EGO otobüslerinde unutulan ve sahipleri bulunamayan birbirinden ilginç eşyalar, açık arttırmayla satışa sunuldu.

Başkent'te metro, Ankaray ile EGO otobüslerinde unutulan ve sahipleri bulunamayan birbirinden ilginç eşyalar, açık arttırmayla satışa sunuldu.

Ankara'da toplu taşıma araçları metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde unutulan, aralarında bisiklet, televizyon, dizüstü bilgisayar, telefon, altın kolye gibi "bu da unutulur mu?" dedirten cinsten birbirinden ilginç eşya, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açık arttırma yoluyla satışa sunuldu.

Eşyalar yeni sahiplerini buldu

Her yıl 1 milyonun üzerinde Ankaralı tarafından kullanılan toplu taşıma araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca hiçbir şekilde sahibine ulaşılamayan gözlük, cüzdan, elbise, görme engelli değneği, fotoğraf makinesi, kulaklık, okul çantası, şemsiye gibi çok sayıda eşya, kıyasıya gerçekleşen açık arttırmayla yeni sahiplerini buldu.

Bulunan eşyaların başında cüzdan geldi

Geçtiğimiz yıl da dahil olmak üzere şu ana kadar otobüslerde 5 bin 538 TL, 5 avro, 272 dolar bulunduğu belirtilirken, bulunan eşyaların başında 136 adetle cüzdanın geldiği ifade edildi. Bunu 58 adetle cep telefonu izlerken, üçüncü sırada 35 adetle numaralı gözlük ve güneş gözlükleri yer aldığı kaydedildi.

Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Birbirinden İlginç Eşyalar, Yeni Sahiplerini Buldu

Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Birbirinden İlginç Eşyalar, Yeni Sahiplerini Buldu

Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Birbirinden İlginç Eşyalar, Yeni Sahiplerini Buldu

Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Birbirinden İlginç Eşyalar, Yeni Sahiplerini Buldu

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