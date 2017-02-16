Toplu Taşımada Unutulan Eşyalar Şaşırttı

Metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde yolcular yine birbirinden ilginç eşyalarını unuttular.

Metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde yolcular yine birbirinden ilginç eşyalarını unuttular. Sahibi bulunmayan kayıp eşyalar, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 25 Şubat'ta ihale ile satışa çıkarılacak.

Her gün 1 milyonun üzerinde Ankaralının seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında cüzdan, gözlük, altın kolye, cep telefonu, şemsiye, kitap, okul çantası, şapka gibi nispeten küçük sayılacak eşyaların unutulması veya düşürülmesi makul ve alışılagelmiş bir durumken, son zamanlarda dizüstü bilgisayardan bisiklete, fotoğraf makinesinden matkaba, iş yerinde kullanılan ekipmanlara kadar daha büyük çaptaki eşyaların da unutulması şaşkınlık oluşturdu. Geçen yıl dahil olmak üzere şu ana kadar otobüslerde 5 bin 538 Türk lirası, 5 euro ve 272 dolar bulunduğunu ifade eden yetkililer, "Bulunan eşyaların başında 136 adetle cüzdan geliyor. Bunu 58 adetle cep telefonu izlerken, üçüncü olarak da 35 adetle numaralı gözlükler ve güneş gözlükleri yer alıyor. Otobüslerde ayrıca 1 televizyon ile 3 fotoğraf makinesi de bulundu. Matkap ve bisiklet yine unutulan eşyalar arasında yer alıyor" dediler.

Eşyalar EGO Kayıp Eşya Bürosunda

Günlük seferlerini tamamladıktan sonra otobüslerin bölge müdürlüklerinde raylı sistem araçlarının vagonlarında merkezlerde toplanarak temizliklerinin yapıldığını ifade eden yetkililer, "Araçların günlük rutin temizlik ve bakımları sırasında yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyalar, şoförler ve hareket görevlileri tarafından tespit edilip kayıt altına alınıyor. Aynı şekilde raylı sistemlerin araçları olan vagonların da temizlikleri yapılırken bulunan eşyalar, ilgililere teslim edilerek muhafaza ediliyor" diye konuştular.

EGO Kayıp Eşya Bürosunda teslim alınan unutulmuş eşyaların öncelikli olarak sahiplerine ulaşılmaya çalışıldığını belirten yetkililer, sahibi bulunamayan eşyaların ise 15 günlük periyotlar halinde EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr/ kayıp eşya" internet adresinde listelenerek ilan edildiğini söylediler. Yetkililer, hiçbir şekilde sahibi bulunmayan eşyaların EGO tarafından 1 yıl boyunca saklandıktan sonra açık artırma yöntemiyle satışa sunulduğunu vurguladılar. Yetkililer, bulunan eşyalar üzerinde iletişim bilgisi bulunması halinde Kayıp Eşya Bürosu tarafından direkt iletişime geçilerek, eşyaların sahiplerine teslim edildiğini söylediler.

Kayıp eşyalar 25 Şubat Cumartesi günü satışa sunulacak

Yolcuların eşyalarını kaybettiklerinde direkt olarak EGO Kayıp Eşya Bürosuna başvurduklarını belirten yetkililer, duyurular sayesinde her geçen yıl daha az oranda eşya birikmeye başladığını bildirdiler. Yetkililer, 1 yıl süreyle sahibi bulunamayan eşyaların EGO tarafından 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi içinde yapılacak açık artırmayla satışa sunulacağını sözlerine eklediler.