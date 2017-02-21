Toplum Destekli Polisler Öğrencilere Trafik Güvenliğini Anlattı

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Selçuk Mahallesi Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulunda 1. Sınıf öğrencilerine Trafik kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, emniyet kemeri takmanın önemi, okul giriş ve çıkışlarında uyulması gereken kurallar okul çevresinde ve park alanlarında oynarken çocukların tanımadıkları kişilerden herhangi bir hediye almamaları ve bu şahıslarla herhangi bir yere gitmemeleri gerektiği, tanımadıkları şahısların kendilerine müdahale etmesi durumunda nasıl yardım isteneceği, 112 Acil Çağrı Merkezinin doğru bir şekilde nasıl kullanılacakları hakkında bilgiler vererek öğrencileri bilgilendirdiler.

Öğrencilerin doğru oyun alanlarını nasıl seçecekleri konusunda da bilgilendirme yapan görevliler okul güvenliği ile ilgili broşür dağıttılar.

Toplantıya 112 birinci sınıf öğrencisi ve 4 öğretmen katıldı.