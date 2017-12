TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN 4 BİN KM KOŞTU

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün HeForShe kapsamında düzenlediği “Birbirimiz İçin Koşuyoruz” etkinliğinde Koç Topluluğu çalışanları, 3K, 6K ve 9K olmak üzere 3 kategoride toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı için koştu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) dünya çapında Eylül 2014’te başlattığı ve Mart 2015’te Koç Topluluğu’nun Türkiye’deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketi kapsamında, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından “Birbirimiz İçin Koşuyoruz” etkinliği düzenlendi. Koşuya her Koç Topluluğu çalışanı, ailesinden ya da çalışma arkadaşlarından oluşan 1 kadın 1 erkek olmak üzere iki kişilik takımlar halinde katılırken, aralarında Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın olduğu bine yakın sporcu toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı için koştu. 3K, 6K ve 9K olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen koşu kapsamında yaklaşık 4 bin kilometrelik yol kat edildi. Katılımcılar takım arkadaşlarıyla koşarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışırken, bir yandan da HeForShe.org üzerinden kişiye özel açılan linkler aracılığıyla yarış sonuna kadar #birbirimizicinkosuyoruz sloganıyla en fazla imza toplayarak farkındalık yaratan “İmza Şampiyonu” ekip olmak için yarıştı. Koç Topluluğu çalışanları, HeForShe’ye destek için 4 bini aşkın imza topladı.

Özgür Burak Akkol: “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Topluluğumuzun kararlılıkla yürüttüğü çalışmalara yeni bir halka eklemenin heyecanını yaşıyoruz.”

HeForShe hareketine destek için düzenlenen koşuya ilişkin Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol şöyle konuştu: “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Topluluğumuzun kararlılıkla yürüttüğü çalışmalara yeni bir halka eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Koç Holding’de yaş, lokasyon, kurum içi pozisyon ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm çalışma arkadaşlarımızla olan iş birliğimizi ve yakınlığımızı bu koşu kapsamında bir kez daha vurgularken, etkinlik sayesinde sağlıklı yaşamın önemini hatırlatıp, ekip ve dayanışma ruhuna da katkı sağladığımıza inanıyorum. Önce Koç çalışanları ve ailelerinden başlayarak toplumun her kesiminde spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına destek vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Koç Topluluğu Spor Kulübümüzün düzenlediği “Birbirimiz İçin Koşuyoruz” etkinliği aracılığıyla, HeForShe hareketini hem sporla birleştirdik hem de hayatın her alanında olduğu gibi sporda da toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmayı amaçladık. Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte taşıdığımız bayrağı hayatın her alanında bir adım ileri götürmeyi hedefliyoruz, bu organizasyon sayesinde HeForShe konusunda bu bayrağı daha ileri götürmeye yönelik yeni bir adım daha atmış olduk.”