  • BIST 95.099
  • Altın 141,314
  • Dolar 3,5725
  • Euro 3,9014
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Toplantısı Şişli’de Gerçekleşti

» »
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Toplantısı Şişli’de Gerçekleşti
Şişli Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin toplantısına...

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG - MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin toplantısına ev sahipliği yaptı. Nazım Hükmet Kültür ve Sanat Evi'ndeki toplantıya, UCLG-MEWA ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UCLG-MEWA Eş Başkanı Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, birçok belediye yetkilisi ve çok sayıda kadın katıldı. Toplantı kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması, Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve Yerelde Eşitlik Çalışmaları" başlıkları konuşuldu.

Birçok yerel yönetim temsilcisinin katıldığı toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında belediyelerin hayata geçirdiği iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılırken kadınların toplum hayatındaki yerinin önemine dikkat çekildi. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi hedefinin yerelden başlatılması noktasında yerel temsilcilerin izlemesi gereken yol haritası da toplantıda masaya yatırıldı. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 5'in Yerelleştirilmesi Taahhüdü'nü imzalandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında imzalanan protokol ile belediyeler bünyelerinde eşitlik, kadın ve aile müdürlükleri, kadın çalışmaları daire başkanlığı gibi mekanizmalar oluşturmayı ve işbirliğini taahhüt etmiş oldular.

"Herkesin kendi görev alanı içinde ne yapması gerektiğini anlattığımız bir toplantı"

Dünya ülkelerinin hedeflerini gerçekleştirme noktasında kadınların hak, özgürlük ve istihdam gibi birçok alandaki haklarını önemle koruması gerektiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ülkemizin hedefi dünyanın 10'uncu ekonomisi olmak bunun için beşeri sermayeyi çok iyi kullanmamız gerektiğini özellikle kadınların hak ve adalet ölçüsünde önündeki engellerinin kaldırıldığı kadının birey olarak güçlendirildiği önlerindeki en büyük engel olan zihinlerin dönüşümü ve uygulamalar olduğunu görüyoruz. En büyük uygulayıcılarda belediyeler olduğuna göre bizim burada iyi örnekleri nasıl çoğaltabiliriz bu meseleyi yalnızca Ankara'dan Bakanlıklardan hükumetten beklemeden herkesin kendi görev alanı içinde ne yapması gerektiğini anlattığımız bir toplantı bu ve bunun sonunda da imzaladığımız bir protokolümüz var" diye konuştu.

"Erkeklerin kadınlara gölge etmemesi lazım o zaman hayat çok daha güzel olacak"

Toplumsal eşitliğin sağlanması anlamında kadınlara yönelik çalışmaların önem kazandığına dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Biz belediye olarak her zaman kadınların toplum hayatındaki yerine çok önem veren bir belediyeyiz. Bende şahsen çok önem veren biriyim zaten tanıyanlar bilir. Toplumsal Eşitlik Komitesi'nin eş başkanı olarak bu sefer bizde toplantı yapılmasını arzu ettik ve yapıyoruz, çok güzel bir katılım oldu. Bir taahhütname imzaladık. Erkeklerin kadınlara gölge etmemesi lazım o zman hayat çok daha güzel olacak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Hava Sıcaklığı 30 Derecenin Üzerine Çıkacak12 Mayıs 2017 Cuma 16:14
  • Dr. Büyüközer’den ‘Sentetik Tatlandırıcı’ Açıklaması12 Mayıs 2017 Cuma 15:58
  • Yüz Yıl Önce Yangında Harp Olan Fatih Leblebici Cami Tekrar İbadete Açıldı12 Mayıs 2017 Cuma 15:58
  • İbrahim Erkal’ın Yakınları Taziyeleri Kabul Ediyor12 Mayıs 2017 Cuma 15:54
  • Soma’da Hayatını Kaybeden Tavşanlılı Maden İşçileri İçin Mevlit Okutuldu12 Mayıs 2017 Cuma 15:48
  • Hava Sıcaklıkları Hafta Sonu Mevsim Normallerinin 5 İla 10 Derece Üzerine Çıkacak12 Mayıs 2017 Cuma 15:48
  • Kitapları Önce Okudular Sonra Toprağa Diktiler12 Mayıs 2017 Cuma 15:38
  • Gaziosmanpaşa’da Hacı Veyis Camii’nin Temeli Atıldı12 Mayıs 2017 Cuma 15:33
  • Kaza Kurbanı Aile, Son Yolculuklarına Yan Yana Uğurlandı12 Mayıs 2017 Cuma 15:33
  • Minik Ergül: “Bayraktan Özür Diledim”12 Mayıs 2017 Cuma 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti