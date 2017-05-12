Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Toplantısı Şişli’de Gerçekleşti

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin toplantısına...

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG - MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin toplantısına ev sahipliği yaptı. Nazım Hükmet Kültür ve Sanat Evi'ndeki toplantıya, UCLG-MEWA ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UCLG-MEWA Eş Başkanı Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, birçok belediye yetkilisi ve çok sayıda kadın katıldı. Toplantı kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması, Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve Yerelde Eşitlik Çalışmaları" başlıkları konuşuldu.

Birçok yerel yönetim temsilcisinin katıldığı toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında belediyelerin hayata geçirdiği iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılırken kadınların toplum hayatındaki yerinin önemine dikkat çekildi. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi hedefinin yerelden başlatılması noktasında yerel temsilcilerin izlemesi gereken yol haritası da toplantıda masaya yatırıldı. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 5'in Yerelleştirilmesi Taahhüdü'nü imzalandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında imzalanan protokol ile belediyeler bünyelerinde eşitlik, kadın ve aile müdürlükleri, kadın çalışmaları daire başkanlığı gibi mekanizmalar oluşturmayı ve işbirliğini taahhüt etmiş oldular.

"Herkesin kendi görev alanı içinde ne yapması gerektiğini anlattığımız bir toplantı"

Dünya ülkelerinin hedeflerini gerçekleştirme noktasında kadınların hak, özgürlük ve istihdam gibi birçok alandaki haklarını önemle koruması gerektiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ülkemizin hedefi dünyanın 10'uncu ekonomisi olmak bunun için beşeri sermayeyi çok iyi kullanmamız gerektiğini özellikle kadınların hak ve adalet ölçüsünde önündeki engellerinin kaldırıldığı kadının birey olarak güçlendirildiği önlerindeki en büyük engel olan zihinlerin dönüşümü ve uygulamalar olduğunu görüyoruz. En büyük uygulayıcılarda belediyeler olduğuna göre bizim burada iyi örnekleri nasıl çoğaltabiliriz bu meseleyi yalnızca Ankara'dan Bakanlıklardan hükumetten beklemeden herkesin kendi görev alanı içinde ne yapması gerektiğini anlattığımız bir toplantı bu ve bunun sonunda da imzaladığımız bir protokolümüz var" diye konuştu.

"Erkeklerin kadınlara gölge etmemesi lazım o zaman hayat çok daha güzel olacak"

Toplumsal eşitliğin sağlanması anlamında kadınlara yönelik çalışmaların önem kazandığına dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Biz belediye olarak her zaman kadınların toplum hayatındaki yerine çok önem veren bir belediyeyiz. Bende şahsen çok önem veren biriyim zaten tanıyanlar bilir. Toplumsal Eşitlik Komitesi'nin eş başkanı olarak bu sefer bizde toplantı yapılmasını arzu ettik ve yapıyoruz, çok güzel bir katılım oldu. Bir taahhütname imzaladık. Erkeklerin kadınlara gölge etmemesi lazım o zman hayat çok daha güzel olacak" dedi.