Toplumun Her Kesimini Sporla Buluşturmaya Gayret Ediyorlar

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen projeler ile toplumun her bireyini sporla buluşturmaya gayret gösteriliyor.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen projeler ile toplumun her bireyini sporla buluşturmaya gayret gösteriliyor.

Bu projelerle korunmaya muhtaç çocuklar sporla moral buluyor, yaylanın çocukları havuzla buluşuyor, engelli çocuklar sporla güç kazanıyor. Bunların yanında Batum'daki çocuklardan huzurevlerinde kalanlara ve yüksek öğretim yurtlarında kalan gençlere kadar herkesin sporla iç içe olmaları sağlanıyor. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projelerden bazıları şöyle:

"Sporla Başarıya Uzanan Eller: (Sevgi evleri-çocuk evleri) Sevgi evlerinde kalan çocukların özgüven, aidiyet duygularının gelişmesine katkıda bulunmak ve toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenen projede çocuklar 16 branşta etkinliğe katılıyor.

Spor Tesislerimiz Umut Olsun (Korunmaya muhtaç çocuklar) Sokaklarda çalışmak zorunda kalan korunmaya muhtaç çocuklara yönelik proje, Trabzon Valiliği, GHSİM, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Bir Spor Bin Umut (Kuran kurslarındaki yatılı çocuklar) Ortahisar İlçe Müftülüğü'ne bağlı merkez Kur'an Kursunda yatılı kalan öğrencilerin spor yapacak salon ve alanların bulunmaması nedeniyle başlatılan kursta basketbol, voleybol, masa tenisi, judo, yüzme, atletizm, tenis, ve hokey branşlarında eğitim veriliyor.

Geleceğin Yıldızları Spor Eğitimi İçin Spor Tesislerinde (İlkokul) Okul sporları salonu bulunmayan ilkokullarda 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine, modern spor salonlarında uzman antrenörler eşliğinde sporun temel unsurları öğretiliyor. Projeye Büyükşehir Belediyesi, KTÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor.

Yaylanın Çocukları Havuzla Buluşuyor (Uzak Köylerdeki Çocuklar) Ana öğesi Tonya ilçesi Hoşarlı civarındaki köylerde ve yaylalarda yaşayan ilkokul çağındaki çocuklar, yaşam alanlarını terk etmeden GHSİM Müdürlüğüne bağlı havuzlarla periyodik olarak buluşturuluyor.

Spor Engel Kaldırır (Özel Eğitim Almak Zorundaki Çocuklar) Vakfıkebir Belediyesi, Kaymakamlık ve METEM'in destek verdiği projenin amacı; Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin düzenli spor eğitim ve yarışma olanakları sağlayarak, fizik kondisyon ve motor becerilerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine katkı sağlamak.

Yurdum Spor Yapıyor (Yurtkur'da Kalan Üniversite Öğrencileri) Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencilerine sportif faaliyetlerde bulunmaları için imkan sağlayan projede gençler, çeşitli branşlarında spor yapma olanağı buluyor

Sınırları Aşıyoruz (Batum'daki Türk Okulu Çocukları) Batum Türk Okulunda eğitimlerine devam eden Türk öğrencilerinin ortam değiştirerek uzman antrenör ve eğitimci desteğiyle Trabzon'daki modern tesislerde sportif faaliyetler yapmaları sağlanıyor.

Sevgi Damlalarından Sevgi Yağmurlarına (Özel Eğitim Alan Çocuklar) Trabzon merkezde bulunan Özel Eğitim Okulları ve Özel Eğitim sınıflarının oluşturduğu toplam 25 okuldan 149 Özel Eğitim öğrencisi GHSİM antrenörleri eşliğinde spor yapma imkanı sunuluyor.

Spor Günü (Anaokulu Çocukları) Okul öncesi dönemde sportif hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, sevecenlik yani fair-play de denilen spordaki ahlakı öğretmek ve çocuklara oyun ve hareket eğitimi vermek amacıyla düzenlenen kursa il ve ilçelerdeki anaokulu öğrencileri katılacak.

Spor Yap Kaliteli Yaşa (Huzurevlerinde Kalanlar) Trabzon Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği projede huzur evlerinde kalanlara denge, esnetme, ısınma ve soğuma egzersizleri ve aerobik egzersiz hareketleri yaptırılıyor."