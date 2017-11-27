Toprağın Buz Tuttuğu Erzurum’da Toplu Mezar Kazılıyor

Ağır kış şartlarının yaşandığı ve hava sıcaklığının kış aylarında eksi 38 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toplu mezar kazısı tamamlandı.

Ağır kış şartlarının yaşandığı ve hava sıcaklığının kış aylarında eksi 38 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toplu mezar kazısı tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve don olması nedeniyle ancak kompresörle açılabilen mezarların kazım işlemlerini şimdiden başlattı. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kazma, kürek ve zaman zaman da kompresör yardımıyla toplam 600 mezar kazan işçiler, dondurucu soğuklar başlayıncaya kadar bu rakamı bine çıkarmayı amaçlıyor.

Mezarlık çalışanları, kış mevsiminde şiddetli soğuklar yüzünden donan toprağı ancak kompresörle kazabildiklerini belirterek, "Kış geldi, soğuklar daha da artacak. Kışın kompresörle mezar kazıyoruz. Tam soğuklar etkili olmadan mezarları artık toptan kazıyoruz. Kışın cenaze geldikçe önceden hazırladığımız mezarlara defnedeceğiz" diye konuştu.