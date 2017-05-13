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Toprak, Düzceliler İçin Söyledi

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Toprak, Düzceliler İçin Söyledi
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından yapılan ve bu yıl 3. gerçekleştirilen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivalinin" ilk gece...

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından yapılan ve bu yıl 3. gerçekleştirilen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivalinin" ilk gece konuk sanatçısı Deniz Toprak oldu. Türkücü Toprak birbirinden güzel Türkülerini Düzceliler için söyledi.

Bu yıl 3. gerçekleşen Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından organize edilen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" Anıtpark Meydanında sabah saatlerinde açılan standların ardından bütün hızıyla devam ediyor. Gün boyu yapılan birçok aktivitenin yanı sıra akşam'da Halk Müziği Sanatçısı Deniz Toprak sahne aldı. Toprak, konserinde birbirinden güzel türküleri Düzceliler için seslendirdi. Deniz Toprak'ın türkülerine Düzcelilerde cep telefonlarının ekranlarını aydınlatarak eşlik ettiler.

Düzce Otları Tyche Bereket Festivali, çeşitli etkinliklerle 2 gün boyunca devam edecek.

Toprak, Düzceliler İçin Söyledi

Toprak, Düzceliler İçin Söyledi

Toprak, Düzceliler İçin Söyledi

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