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Toprak Koruma Kurulu Toplantısı

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Toprak Koruma Kurulu Toplantısı
Adana'da, Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana'da, Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen Toprak Koruma Kurulu toplantısında, Karataş, Seyhan, Kozan, Yüreğir, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerinde çeşitli bölgelerdeki başvuru sahiplerinin "Tarım dışı kullanım, ahır ve müştemilatı yapımı, bağ evi ve alet ekipman muhafaza deposu yapımı, kümes, yumurta ve yem üretimi ile ve müştemilatı deposu yapımı, Sanayi Amaçlı Nazım İmar Planı yapılması, genç hayvan aharı ve gübre çukuru yapılması, besi ahırı, yem deposu ve hayvanların kış mevsiminde de yeşil yem yemelerini amaçlayan silaj deposu yapılması, bazı taşınmazların tarım dışı yapılması, hububat deposu ve idari bina yapılması" gibi talepleri masaya yatırıldı.

Taleplere ilişkin kurul üyelerince ayrıntılı değerlendirmelerin yapıldığı Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın, söz konusu alanlarda yerinde incelemede bulunulması talimatı vermesinin ardından, önümüzdeki günlerde yeniden toplanılmasının kararlaştırılmasıyla son buldu.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Üniversitesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Şenol, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Kenan Deniz, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yetkilileri ile diğer kurul üyeleri katıldı.

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