Toprak Koruma Kurulu Toplantısı’nda Alınan Kararlar Masaya Yatırıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 5. Maddesi uyarınca kurulan...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 5. Maddesi uyarınca kurulan Toprak Koruma Kurulu" gündemindeki maddeler masaya yatırıldı.

Kurulda görüşülen kararlar doğrultusunda, Sarıçam Belediyesi tarafından Buruk, Hasanbeyli, Göztepe ve Kılıçlı mahallelerinde 760,00 ha tarım arazisinde 1/5.000 ölçekli imar planı talebi ile DSİ. 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Feke ilçesi, İncirci ve Paşalı Mahallesi'nde yapılması planlanan Adana-Feke İncirci Göleti ve Sulaması Projesi için gerekli olan geçirimsiz malzeme ocağının açılacağı 20 adet parselden oluşan 5,47 ha (54.787 m2) yüzölçümündeki arazilerin tarım dışı kullanım talebi değerlendirildi.

Ceyhan ilçesi Mercin Mahallesi'nde bulunan 10,00 ha (100.000,00 m2) yüzölçümündeki 0/254 ada/parsel nolu arazi üzerine CEYNAK Lojistik ve Ticaret A.Ş tarafından tarımsal depolama alanı amaçlı Nazım İmar Planı yapılması talebinin de değerlendirildiği kurulda, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Adana İli, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçesi sınırları içerisinden geçen 154 kV Kozan-Ceyhan II TM (Yenileme) enerji iletim hattının güzergah emniyet şeridi içinde kalan 105,17 ha (1.051.079,64 m2) yüzölçümündeki irtifak alanı ile direk yerlerine isabet eden 1,46 ha (14.601,06 m2) yüzölçümündeki arazilerin tarım dışı kullanım talebini ile diğer görüşülen gündem maddeleri ise şöyle sıralandı:

"TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Adana İli, Kozan, ilçesi sınırları içerisinden geçen 154 kV Kozan 380-Kozan TM enerji iletim hattının güzergah emniyet şeridi içinde 26,83ha (268.375,66 m2) yüzölçümündeki irtifak alanı ile direk yerlerine isabet eden 0,64 ha (6.440,32 m2) yüzölçümündeki arazilerin tarım dışı kullanım talebi.

Ceyhan ilçesi Hamdilli Mahallesi Akpınar mevkiinde bulunan 5,10 hektar (51.122,91 m2) yüzölçümündeki 121/20 ada/parsel nolu arazide Musa Aydın tarafından tarımsal amaçlı yapının (tavuk kümesleri ve müştemilatı) yapılması talebi.

Ceyhan ilçesi Kıvrıklı Mahallesinde bulunan 1,0 hektar (10.000,00 m2) yüzölçümündeki 0/179 ada/parsel nolu arazi üzerine tarımsal amaçlı yapının (büyükbaş besi ahırı ve müştemilatı) yapılması talebi.

Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesinde bulunan 0,81 ha (8.148,74 m2) yüzölçümündeki 0/1125 ada/parsel nolu arazide 327,00 tarımsal amaçlı yapının (ahır ve bakıcı evi) yapılması talebi.

Karataş ilçesi, Çakırören Mahallesinde Gani Metin tarafından 7,9 ha (79.006.63 m2) yüzölçümündeki 0/1036 ada/parselde tarımsal amaçlı yapının (ahır ve müştemilatı) yapılması talebi.

Yüreğir ilçesi, Araplar (Sağdıçlı) Mahallesinde Vedat Maruldalı tarafından 8,68 ha (86.876,00 m2) yüzölçümündeki 0/285 ada/parselde tarımsal amaçlı yapının (ahır ve müştemilatı) yapılması talebi.

Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesinde Manier Tohumculuk Ziraat Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 3,7 ha (37.584,88 m2) yüzölçümündeki 12033/109 ada/parselde sera, tohum eleme ve depolama tesisi yapılması talebi."

Başkanlığını Vali Mahmut Demirtaş'ın yaptığı Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, İl Defterdarı Metin Otak, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Oktay Karakuş, Çukurova Üniversitesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Şenol ve kurul üyelerinin bulunduğu toplantıda görüşülen gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından son buldu.