Toprak Razgatlıoğlu, Rüzgar Gibi

Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen sezonun onuncu yarışında birinciliği...

Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen sezonun onuncu yarışında birinciliği elde etti.

Türkiye'nin gelecek vaat eden pilotlarından olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen dördüncü ayağında birinci oldu ve şampiyonanın bitimine iki yarış kala lider Rinaldi ile puan farkını 8'e düşürdü. Kariyerindeki üçüncü zaferi elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladığı yarışta bir ara geriye düşmesine karşın kalitesiyle bir kez daha ilk sırayı aldı. Gelecek sezon Superbike'da mücadele edecek Toprak, yükselen formuyla da yeni sezon için hazır olduğunu gösterdi.

Genç sporcu şampiyon olmak için ise son iki yarışı bekleyecek. Puanını 114'e yükselten Toprak, Fransa ve İspanya'da birinci olarak sezonu şampiyon bitirmenin planlarını yapıyor.

Kawasaki Pucetti takımı sürücüsü Razgatlıoğlu, Portekiz'de elde ettiği 25 puanla birlikte genel klasmanda puanını 114'e çıkardı ve genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Genel klasmanda 122puanlı Michael RubenRinaldibirinci, 100 puanlı Florian Marino ise üçüncü sırada bulunuyor.

Superstock 1000 Avrupa Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı 1 Ekim'de Fransa'da gerçekleşecek. Sezonun 12. ve son yarışı ise 22 Ekim'de İspanya'da olacak.