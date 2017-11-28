Torba Yasa Kabul Edildi

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 232 oy kullanılan kanun tasarısı 228 oy ile kabul edildi, 4 oy ret yönünde oldu.

Kabul edilen Kanun tasarısı şunları kapsamakta:

Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak.

Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 uygulanacak.

Özel iletişim Vergisi yüzde 7.5 olarak belirlenecek.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların Bankacılık Sigorta Muamele Vergisi'nden muaf tutulacak.

Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılıyor.

Asgari ücret bin 404 TL'nin altına düşmeyecek düzenleme yapılacak.

FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna tutulacak.

İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 yılında da devam edecek.

İşsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılamaz ve daha erken ödenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yetki verilecek.

Kamu ihalelerinde kefalet sigortaları kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat mektubu gibi işlem görecek.

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltilecek.

Yaz saati uygulaması getiriliyor.

Atatürk Orman Çiftliği'nin 10 yıl intifa Hakkı elde etmesine yönelik 30 yıl olarak değiştirilmesi görüşülmeden Kanun Tasarı metninden çıkarıldı.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye ertelenecek.

Engellilere ÖTV'siz araç satışının aracın vergisiz fiyatının 70 bin liranın altında olmasına ilişkin düzenleme bulunuyor.

Belediyeler ve bağlı kuruluşların ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin ve İl Özel İdareleri'nin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ'a devretmiş alacakların Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere yirmi dört ayda yirmi dört eşit taksitte ödeyecekler.

Esnaf ve ahilik sandığı 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.