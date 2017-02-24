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Torba Yasa'dan çiftçiye 'yapılandırma' çıktı

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Torba Yasa'dan çiftçiye 'yapılandırma' çıktı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Sulamada elektrik giderleri çiftçimiz için önemli bir yük haline geldi. Elektrikteki yüzde 18’lik KDV ile fon ve paylar kaldırılmalı, birim fiyatı düşürülmeli, üreticimizin elektrik maliyeti düşürülmelidir" dedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi borçlarının 5 yıl vadeyle yapılandırılmasının borçlu çiftçiyi rahatlatacağını, üretimde kalmasını sağlayacağını bildirdi.

Bayraktar, “Tarımsal kredi borçları konusundaki açıklamalarımız, sık sık yetkilileri uyarmamız kanunun çıkmasında etkili oldu. Yapılandırma olmasaydı borçlar çevrilemeyecek hale gelecekti. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçların 18 eşit takside kadar varan taksitlerle yapılandırılması da çiftçimizin önemli bir sorununu çözecek" dedi.

SULAMADAKİ ELEKTRİK BİRİM FİYATI DÜŞMELİDİR
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Bu düzenlemeden önce borçlarını yapılandıran ve ödemeleri devam eden borçlular, talep etmeleri halinde bu düzenlemenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılacak. Sulamada elektrik giderleri çiftçimiz için önemli bir yük haline geldi. Elektrikteki yüzde 18’lik KDV ile fon ve paylar kaldırılmalı, birim fiyatı düşürülmeli, üreticimizin elektrik maliyeti düşürülmelidir. Hayvancılık işletmeleri, kültür balıkçılığı ve kümes hayvanları çiftliği, tarımsal amaçlı soğuk hava depolarında kullanılan elektrik de tarımsal sulama abone grubu tarifesine dahil edilmeli, maliyetler aşağı çekilmelidir" diye konuştu.

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