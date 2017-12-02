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Torbacılar cezaevinde

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Torbacılar cezaevinde
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun’un merkez ilçelerini kapsayan uyuşturucu operasyonları kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına alındı. 

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir berber dükkanında uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi edinen ekipler, iş yeri çalışanı olan C.T.’yi takibe aldı. Şüphelinin bonzai sattığını tespit eden ekipler, şüpheliyi ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen iş yeri sahibi M.G.’yi gözaltına aldı. 

KISKIVRAK YAKALANDILAR 
Canik ilçesinde yapılan takip çalışmaları sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen C.O. ile G.A. isimli şüpheliler de uyuşturucu satışı yaptığı sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde daha önce 2 şahısa birer paket bonzai sattığı tespit edilen B.Y.’de ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden C.O., C.T., B.Y. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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