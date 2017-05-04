Torbacılar Otomobile Ateş Edilerek Durduruldu

Adana'da baskına uğrayan uyuşturucu satıcılarının polis aracına çarpıp kaçtıkları otomobil, lastiğine ateş edilerek durduruldu.

Adana'da baskına uğrayan uyuşturucu satıcılarının polis aracına çarpıp kaçtıkları otomobil, lastiğine ateş edilerek durduruldu. Otomobilden inerek kaçan torbacılardan biri yakalanırken, araçta yapılan aramada satışa hazır halde 20 paket esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın torbacılara savaş açmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri sokak sokak torbacı avına çıktı. Dün akşam saatlerinde ise polis Ova Mahallesi'nde 34 JU 6597 plakalı otomobilde bulunan Cumali B., Mesut Ş. ve Enver Ş.'nin uyuşturucu sattığı belirlendi. Polis otomobili takibe başladı. Zanlıların polisin kendilerini takip ettiğini anlayınca polis aracına çarparak kaçmak istedi. Polis ise bunun üzerine önce otomobilin durması için havaya ateş etti. Ancak otomobili kaçmaya devam edince bu kez de otomobilin lastiğine ateş etti. Buna rağmen zanlılar bir süre daha kaçmaya devam etti. Polis ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı. Zanlılar Ova Mahallesi ara sokaklarda otomobili bırakıp kaçtı. Polis mahallede zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bir şahıs yakalanarak emniyete götürüldü. Otomobilde yapılan aramada ise satışa hazır halde 20 paket esrar ele geçirildi. Polisin yaptığı çalışmada zanlıların uyuşturucu ticaretinden aranması olduğu da öğrenildi. Polisin zanlıları yakalamak için çalışması devam ediyor.