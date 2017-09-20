Söz konusu şahıslara uyuşturucu sattıkları iddia edilen M.F.K. (30) ile M.A.G.'yi (37) takibe alan Narkotik ekibi Hançerli Mahallesi'nde 2 kişiye daha bonzai satarken suçüstü yakaladı. Uyuşturucu satın alan 2 kişiden 2 paket bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.F.K. ve M.A.G.'nin üzerilerinde yapılan aramalarda 5 paket bonzai ile 1 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi “uyuşturucu kullanmak” suçundan ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan M.F.K ve M.A.G. “uyuşturucu ticareti” suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Torbacılar suçüstü yakalandı
Samsun'da bonzai satan 2 kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
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