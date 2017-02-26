Torbalı ‘Sınıf’ Atladı

Torbalı Ticaret Odası (TTO), 12. dönem Akreditasyon Sertifika Töreninde belgesini yenileyerek 54 oda arasına girdi ve C olan derecesini B'ye çıkarmayı başardı.

Torbalı Ticaret Odası (TTO), 12. dönem Akreditasyon Sertifika Töreninde belgesini yenileyerek 54 oda arasına girdi ve C olan derecesini B'ye çıkarmayı başardı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Hizmet kalitemiz ve faaliyetlerimiz ile çıtayı her gün biraz daha yukarı çıkarıyoruz" dedi.

Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan Akreditasyon Sistemine yönelik sertifika töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirildi. Oda ve borsanın akredite olduğu 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreninde 54 odada belgelerini yeniledi. Belgesini yenileyen odalar arasında yer alan TTO, C derecesinden B'ye yükseldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törene, sertifikayı almak için TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, meclis başkanı Erkan Aksoy, yönetim kurulu üyesi Bekir Söyler ve akreditasyon sorumlusu Sultan Mert gitti. TTO yöneticileri belgesini AK Parti İzmir milletvekili Necip Kalkan ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete'nin elinden aldı.

5 yıldızlı oda

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizerken, yapılan törenle birlikte 26 oda ve borsanın daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi. Ayrıca 54 oda ve borsanın akreditasyonunu yenilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar" dedi.

Olgun: "Gurur günümüz"

TTO'nun 5 yıldızlı oda unvanını 5 yıl önce aldığını ve kalitesini tescilleyerek sınıf atladığını ifade eden TTO Başkanı Olgun, "Bizim için bugün ayrı bir gurur. Hizmet kalitemiz ve faaliyetlerimiz ile çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı taşıyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Yakın gelecekte üyelerimiz odaya gelmeden tüm işlemlerini internet üzerinden yapabilecek" diye konuştu. TTO Meclis Başkanı Erkan Aksoy ise, "Sadece Torbalı'da değil bölgede etkili bir oda haline geldik. Yönetimimiz başta olmak üzere personelimiz, meclis ve komitelerimiz oldukça faal çalışıyor. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Her güne yeniden çalışmanın şevki ile uyanıyoruz. Sertifikayı almamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.