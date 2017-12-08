  • BIST 107.556
  • Altın 154,262
  • Dolar 3,8456
  • Euro 4,5121
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 13 °C

Torbalı’da Abd Ve İsrail Bayrakları Yakıldı

» »
Torbalı’da Abd Ve İsrail Bayrakları Yakıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı, İzmir'in Torbalı ilçesinde de lanetlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı, İzmir'in Torbalı ilçesinde de lanetlendi. Protesto gösterilerinde Amerika'nın ve İsrail'in bayrakları yakıldı.

İlçede kurulan ve birçok sivil toplum örgütüyle siyasi parti temsilciliğinin oluşturduğu Kudüs Platformu adlı oluşum Atatürk Meydanı'nda toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Torbalı Kudüs Platformu; Torbalı Belediyesi, Torbalı Ticaret Odası, Ak Parti İlçe Başkanlığı, Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, Memur-Sen Torbalı Temsilciliği, Torbalı Kent Konseyi ve Anadolu Gençlik Derneği'nin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de hazır bulundu. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı lanetleyen basın açıklamasının ardından İsrail ve Amerikan bayrakları ateşe verildi.

İslam dünyasına birlik olma çağrısı

Platform Sözcüsü Seyfullah Subaşı burada yaptığı konuşmada, toplumun bütün kesimlerini duyarlı olmaya çağırdı. Subaşı, "Bugün Kudüs'ü işgal edip başkent yapmaya çalışanların asıl hedeflerinden birisi de İstanbul'dur. Kudüs'e sahip çıkmak İstanbul'a Anadolu'ya, bütün vatan topraklarına sahip çıkmaktır. Amerika, şımarık çocuğu İsrail aracılığıyla bütün bir coğrafyayı ateşe vermeye hazırlanıyor. Gün birlik olma, dik durma ve buna müsaade etmeme günüdür." Şeklinde konuştu.

Başkan Görmez: "Kudüs böyle zulüm görmedi"

Kudüs'ün iki bin yılı aşkın tarihi boyunca birçok işgal ve saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, " Bu kutsal kent bütün semavi dinlerin ve insanlığın ortak vatanıdır. Tarih boyunca haçlı saldırıları başta olmak üzere birçok kez yıkıma uğramıştır. Ancak herhalde hiçbir yıkım ABD tarafından alınan bu meşum karar kadar etkili olmamıştır. Çünkü bu karar Kudüs'ü insanlığın ve bütün semavi dinlerin ortak vatanı olmaktan çıkarıp Siyonizm'in kirli emellerine kurban etmektedir. Kudüs tarihin hiçbir döneminde Siyonizm'in başkenti olmamıştır, olmayacaktır. Bütün insanlık bu kararı alanları ve bu karara uyanları lanetle anacaktır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • Polis Dilencilere Göz Açtırmıyor08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • Mhp’li Samanlı’dan Abd’nin Kararına Tepki08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • Bandırma’dan Abd’ye Kudüs Tepkisi08 Aralık 2017 Cuma 15:13
  • İnegöl Kudüs İçin Tek Yürek08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Başkan Asya, Abd’nin Kudüs Kararını Kınadı08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Sahiplerini Buldu08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Tut İlçesinde Kudüs Eylemi08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Başkan Bilal Demirci: Kudüs Davamızdır08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Eller, Kudüs İçin Duaya Açıldı08 Aralık 2017 Cuma 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti