Torbalı’da Abd Ve İsrail Bayrakları Yakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı, İzmir'in Torbalı ilçesinde de lanetlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı, İzmir'in Torbalı ilçesinde de lanetlendi. Protesto gösterilerinde Amerika'nın ve İsrail'in bayrakları yakıldı.

İlçede kurulan ve birçok sivil toplum örgütüyle siyasi parti temsilciliğinin oluşturduğu Kudüs Platformu adlı oluşum Atatürk Meydanı'nda toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Torbalı Kudüs Platformu; Torbalı Belediyesi, Torbalı Ticaret Odası, Ak Parti İlçe Başkanlığı, Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, Memur-Sen Torbalı Temsilciliği, Torbalı Kent Konseyi ve Anadolu Gençlik Derneği'nin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de hazır bulundu. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı lanetleyen basın açıklamasının ardından İsrail ve Amerikan bayrakları ateşe verildi.

İslam dünyasına birlik olma çağrısı

Platform Sözcüsü Seyfullah Subaşı burada yaptığı konuşmada, toplumun bütün kesimlerini duyarlı olmaya çağırdı. Subaşı, "Bugün Kudüs'ü işgal edip başkent yapmaya çalışanların asıl hedeflerinden birisi de İstanbul'dur. Kudüs'e sahip çıkmak İstanbul'a Anadolu'ya, bütün vatan topraklarına sahip çıkmaktır. Amerika, şımarık çocuğu İsrail aracılığıyla bütün bir coğrafyayı ateşe vermeye hazırlanıyor. Gün birlik olma, dik durma ve buna müsaade etmeme günüdür." Şeklinde konuştu.

Başkan Görmez: "Kudüs böyle zulüm görmedi"

Kudüs'ün iki bin yılı aşkın tarihi boyunca birçok işgal ve saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, " Bu kutsal kent bütün semavi dinlerin ve insanlığın ortak vatanıdır. Tarih boyunca haçlı saldırıları başta olmak üzere birçok kez yıkıma uğramıştır. Ancak herhalde hiçbir yıkım ABD tarafından alınan bu meşum karar kadar etkili olmamıştır. Çünkü bu karar Kudüs'ü insanlığın ve bütün semavi dinlerin ortak vatanı olmaktan çıkarıp Siyonizm'in kirli emellerine kurban etmektedir. Kudüs tarihin hiçbir döneminde Siyonizm'in başkenti olmamıştır, olmayacaktır. Bütün insanlık bu kararı alanları ve bu karara uyanları lanetle anacaktır" dedi.