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Torbalı’da Evde Bakım Hizmeti Vatandaşı Memnun Etti

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Torbalı’da Evde Bakım Hizmeti Vatandaşı Memnun Etti
İzmir'in Torbalı ilçesinde, binası tamamlanan ve sağlık personeli kadrosu güçlendirilen evde bakım hizmeti birimi açıldığı günden bugüne 350 hastaya...

İzmir'in Torbalı ilçesinde, binası tamamlanan ve sağlık personeli kadrosu güçlendirilen evde bakım hizmeti birimi açıldığı günden bugüne 350 hastaya ulaştı. Bu durum, evde yardım bekleyen vatandaşları da memnun etti.

Torbalı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaş sınırı olmaksızın yatağa bağlı hastalar için başlattığı evde bakım hizmeti faaliyetlerini sürdürüyor. Binası tamamlanan, sağlık personeli kadrosu güçlendirilen evde bakım hizmeti birimi bugüne kadar ise 350 hastaya hizmet verdi. Hastaların, 0232 935 3 112 numaralı telefonu arayarak bu birimle temasa geçebileceği ifade edilirken, tedavi sırasında da ciddi müdahale gerektiren hastaların hastanelere sevklerinin de yapıldığı ifade edildi. Evde bakım yapılan vatandaşlarda, yetkililere teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, farklı sosyal, ekonomik sorunlardan dolayı çaresiz, yalnız, yatağa bağımlı hastalara belediye olarak bakmaya başladıklarını belirterek, "Öksüzün, yetimin her kuşunu yine vatandaşa hizmete dönüştürmek bizlere ayrı bir huzur veriyor. Sosyal belediyeciliğin en önemli, en duygusal en insancıl ayağı olan evde bakım hizmetlerini çok önemsiyoruz. Çaresiz, yalnız, yatağa bağımlı hastalara ulaşmaya yaralarına merhem olmaya gayret ediyoruz. Farklı sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı günlerdir, aylardır kapısı çalınmayan, kimsesi olmayan; ancak mutlak bakılması gereken vatandaşlarımızın durumu belediye başkanı seçildiğimden beri beni en çok düşündüren sorunların başında geliyordu. Bunu zaman zaman kurumsal olmayan, kişisel çabalarla yapmaya çalışıyorduk. Şimdi tam profesyonel, alanında deneyimli bir birim kuruldu. Mümkün olduğu kadar en yüksek performansla bu konumdaki vatandaşımıza ulaşmak, yarasına merhem olmak, yalnızlığına ortak olmak istiyoruz. Dinimiz bize bunu şart koşmuş, yerel hizmetler yasasında da bu görevi yapabileceğimiz zaten belirtiliyor. Evde bakım hizmeti benim için çok özel ve doğrudan ilgileneceğim bir projedir" şeklinde konuştu.

Torbalı’da Evde Bakım Hizmeti Vatandaşı Memnun Etti

Torbalı’da Evde Bakım Hizmeti Vatandaşı Memnun Etti

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