Torbalı’daki Toki İnşaatı Gün Geçtikçe Yükseliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Torbalı ilçesinde 315 adet konut, 8 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 22 Mayıs'ta ihale yapmıştı. İhaleyle, Torbalı'nın en büyük mahallesi Ayrancılar'da yapımına başlanan TOKİ konutları projesi inşaatı hızla yükselmeye başladı.

Torbalı Belediyesi yetkilileri, TOKİ konutlarının inşaat oranının yüzde 30 ile 40 dolayında tamamlanmasından sonra başvuru taleplerinin almaya başlanacağını belirtti. TOKİ'nin teklifi üzerine Torbalı Belediyesinin daha önce sosyal analiz ve talep anketi yaptığını, ankete 15 bin kişinin katıldığını hatırlatan yetkililer, TOKİ konutlarının bu talepler doğrultusunda projelendirildiğini kaydettiler.

450 işçi var

Ayrancılar'da kurulan inşaat şantiyesinde 450 inşaat işçisi ile teknik ve idari personelin kaldığı belirtiliyor. Yükseklikleri zemin +5 olan konutların 156'sı 2+1 ve 159'u ise 3+1 planında inşa ediliyor. Cephelerde söveler ve dekoratif pencereler ile farklılık oluşturulmaya çalışıldı. Dükkanlarda konutlarla iç içe tasarlandı. Konutların yanı sıra donatı alanları, meydanı, dükkanları, geniş peyzaj, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları ile tüm ihtiyaçlara yanıt verecek yeni bir yerleşim alanı oluşturuldu.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden Torbalı'ya büyük bir göç yaşandığını, daha önce aş ve iş için gelenlerin şimdi yaşam kalitesini artırmak adına burada yaşamayı tercih ettiğini belirterek, "Torbalı'da ev edinme, burada yaşama yada iş kurma talebi oldukça fazla. TOKİ için yaptırdığımız anket verilerine baktığında İzmir'in en marka ilçesinde oturan da Torbalı'da yatırım yapmak yada oturmak amacıyla ev edinmek istiyor. Son üç yılda 45 bin dolayında nüfusumuz arttı. Her ay yeni bir mahallemiz oluyor. İZBAN bu anlamda yeni bir dönemin başlangıcı oldu. İlçede yaşam kalitesi arttıkça, ulaşılabilirlik, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerde de önemli artışlar olunca Torbalı çekim merkezi oldu. Şuanda özellikle konut sektörü ilçemizin büyüme lokomotifi oldu. Tarımsal üretimde, ihracatta, sanayide de Türkiye'de ilk 5 ille yarışacak potansiyele ulaştık. Torbalı'nın önü açık. Burada gelecek var. Yatırımcılara da belediye olarak her türlü desteği kolaylığı sağlıyoruz. Bu başarı hikayesinde her Torbalı'lının payı bulunuyor. TOKİ'nin 2. Etap Torbalı konutları içinde görüşmelerimiz yoğun biçimde devam ediyor " şeklinde konuştu.