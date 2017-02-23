Torbalılı Öğrenciler Afrika’da Su Kuyusu Açtı

Torbalı Yazıbaşı Ortaokulu öğrencileri, en büyük sorunları su ve beslenme olan Afrika'da bulunan Mali'nin bir köyünde, kermes gelirleri ve aralarında...

Torbalı Yazıbaşı Ortaokulu öğrencileri, en büyük sorunları su ve beslenme olan Afrika'da bulunan Mali'nin bir köyünde, kermes gelirleri ve aralarında para toplayarak su kuyusu açtırdı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Yazıbaşı Ortaokulu öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Alper'in derslerde işlediği paylaşma ve yardımlaşma konularında etkilenerek "Afrikalı çocuklar susuz kalmasın" projesini hazırladı. En büyük sorunları su ve beslenme olan Mali'nin bir köyü için su kuyusu açtırmak isteyen öğrenciler, kermesler düzenleyerek 6 bin lira para topladı. Projeye, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) da destek oldu. 10 bin liranın üzerindeki parayla da daha sonra Mali'de su kuyusu açıldı. Kuyuya da okulun ismi verildi.