Torku Şeker, Bisiklette Şampiyon Oldu

'Yaşam sürdükçe, sürdükçe keşfet" sloganıyla Başbakanlık himayesinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Bisiklet Turu'nun en iyi takımı Konya Torku...

'Yaşam sürdükçe, sürdükçe keşfet" sloganıyla Başbakanlık himayesinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Bisiklet Turu'nun en iyi takımı Konya Torku Şeker Continental Cycling Team oldu.

Birçok etkinliğin gerçekleştiği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda kriteryum etabının birinciliğini sarı mayoyu taşıyan Torku Konya Şekerspor bisikletçisi Ahmet Örken aldı. 50 kilometrelik Kriteryum etabın ikincisi Kempten Cycling Team'den Batuhan Özgür olurken, 3. sırada ise Kolss Cycling Team'den Vitaliy Buts yer aldı. Kriteryum ödülleri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından verildi.

Torku, bisiklette de adını yazdırdı

En iyi ikinci ve üçüncü takım olan KolssCycling ve Astana City'e kupalarını Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bertan Özberkman ile Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra verdi. En iyi takım Torku Konya Şekerspor'a ise kupasını ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından takdim edildi. Lefkoşa'da tamamlanan bisiklet turunda, kategorilere göre dereceye girenlere ödüllerini Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve federasyon yetkilileri verdi. Ödül töreni ve yarış bitişi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilirken, diğer kategorilerde dereceye girenlere ödülleri Lefkoşa Türk Lisesi bahçesindeki törende dağıtıldı. Başbakanlık Spor Dairesi, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile diğer sponsorların katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Turu'nda 4 gün boyunca 4 etapta 20'ye yakın ülkeden 18 takım ve yaklaşık 300 sporcu pedal çevirdi.

Ahmet Örken en iyi sporcu seçildi

Genel Klasman'da en iyi sporcu Torku Konya Şekerspor'dan Ahmet Örken olurken, 2. Kazakistan National Team'den Yevgeniy Gidich, 3. ise Kolss Cycling Team'den Vitaliy Buts oldu. Genel klasmandaki kupaları Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Spor Dairesi Müdür Vekili Mustafa Sütçü sahiplerine teslim etti. Elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Ahmet Örken, kendisini destekleyen Konya Şeker ailesine ve AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'a teşekkür etti. 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda en önemli mayo olan Sarı Mayo'yu da Ahmet Örken kazandı.

Fas Turu'nun galibi Torku Şekerspor

Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılan ve lisanslı - lisansız tüm sporcuların bireysel olarak katıldığı Gran Fondo Yarışı, toplam 20 km, 55 km ve 90 km olmak üzere 3 parkurdan oluştu.

Bisiklet Turu kapsamında Kuzey Kıbrıs Halk Yarışı da gerçekleştirildi. Bisiklet turu, KKTC, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İtalya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Kazakistan, Belçika, Ukrayna, İspanya, Suudi Arabistan, Slovenya, Makedonya ve Venezuella'dan takımların katılımıyla yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayesinde Başbakanlık Spor Dairesi'nin, Turizm Bakanlığı'nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun 4. gününde Grand Fondo yarışı, Telsim Halk Yarışı ve Fikri Karayel konseri eşliğinde bisiklet festivali düzenlendi.

Öte yandan Fas Turu'na da katılan Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, bu ülkede düzenlenen yarışmalarda da üstün başarı gösterdi ve takım olarak Fas Turu'nun şampiyonu oldu.