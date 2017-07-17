Torku Şekerspor, Çin’deki Bisiklet Yarışlarına İddialı Başladı

Bu yıl elde ettiği başarılarla göz dolduran Türkiye'nin tek kıta bisiklet takımı Torku Şekerspor, Çin'de gerçekleştirilen Mavi Göl Turu'na da iddialı...

Bu yıl elde ettiği başarılarla göz dolduran Türkiye'nin tek kıta bisiklet takımı Torku Şekerspor, Çin'de gerçekleştirilen Mavi Göl Turu'na da iddialı başladı.

Dünya Bisiklet Birliği'nin 2017 takviminde yer alan 16. Mavi Göl Turu'nun 13 etaplık yarışına Torku Şekerspor Kıta Bisiklet Takımı iddialı başladı. Zorlu etaplarıyla otoritelerin dikkatini çeken Mavi Göl Turu, bu yıl da soğuk, yoğun yağış ve yüksek rakım tırmanışlarıyla yarışçıları oldukça zorlayacağa benziyor. Dünyaca ünlü birçok bisikletçinin katıldığı organizasyonda Torku Şeker, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

1. etapta Ahmet Örken 9., Batuhan Özgür 12., Luca Chirico ise 32. oldu. 2. etapta ise Ahmet Örken büyük bir başarıya imza attı ve güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak 3. olmayı başardı.

Batuhan Özgür de bu etapta 6. oldu. Nazım Bakırcı ise 2. turda yokuş formasını kazandı.

Takım halinde çok zorlu iki etaptan, beklenenin üzerinde bir başarı ile çıktıklarını ifade eden Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü Branco Filip, başarının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rodos, Hırvatistan, Azerbaycan yarışlarında iyi bir performans göstermiştik. Fas ve Kıbrıs'ta birinci olduk, Rodos'ta da bir etapta kürsüye çıktık. Şimdi Çin'de Bisiklet Otoriteleri için çok önemli bir etapta hem kürsüye çıkmış olduk, hem de tırmanışlarda başarı elde ettik. Bu başarılar devam edecek. Çin'de daha 11 gün var, zorlu etaplar bulunuyor. 13. etap tamamlandığında takım olarak da iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum. Çin'de daha podyuma da çıkarız diye düşünüyorum. Takımın havası iyi, sporcularımızın kendine güvenleri tam, bu da başarıyı getirecektir. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunda iyi bir netice almak istiyoruz, onun için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Antrenör Branco Filip, "Bize desteklerini hiç esirgemeyen başkanımız Recep Konuk'a çok teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor, başarının tesadüf olmadığını herkese göstermiş oldu. İyi takım olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz ve başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum, bütün sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma da verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.