Toros Üniversitesi’nde Sosyal Belediyecilik Zirvesi

Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM) tarafından, "Kentlerin Geleceğinde-Geleceğin Kentlerinde Sosyal Belediyecilik"...

Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM) tarafından, "Kentlerin Geleceğinde-Geleceğin Kentlerinde Sosyal Belediyecilik" konulu zirve gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsünde gerçekleşen zirveye, CHP milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Yüksel Özdemir, dekanlar, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Zirvenin açılışında konuşan KEYAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer, merkezlerinin iki temel amacı olduğunu belirterek, "Bunlardan birincisi isminden de anlaşılacağı gibi araştırma ve uygulama yapmak, diğer önemli bir fonksiyonu da eğitim çalışmaları yürütmek. Bu bağlamda biz belediye başkanlarına, Meclis üyelerine, kentleşme ve yerel yönetimler konusunda yetkinleşmek isteyen herkese eğitim vermek istiyoruz. Türkiye'de her şeyin bir okulu var ama maalesef demokrasinin beşiği olan ve beşikten mezar kadar her şeyle uğraşan belediyelerimizin belediyecilik ile ilgili bir okulları yok. İşte KEYAM'ın önemli bir fonksiyonu da bu alanda mevcut açığı gidermek, çalışmalar yapmak" dedi.

Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, belediyeciliğin insanlara her konuda yardımcı olabileceği bir imkan sağladığını ve bunun hiçbir meslekte bulunmadığını belirtti. Belediye başkanını toplumun en şanslı insanı olarak gördüğünü ifade eden Özveren, "Bu şansı iyi değerlendirmek lazım, çevremize baktığımız zaman birçok eksik var" diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından birinci oturumun konuşmacısı olarak İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehircilik ve belediyecilik üzerine konuşulduğu zaman istatistiklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Yüzde 90'ı kentlerde yaşayan bir ülke ve bu kadar göç yaşayan bir ülke dünyada fazla yok" şeklinde konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise bir belediye yönetiminin öncelikle halkın güvenini ve desteğini kazanmak zorunda olduğunu kaydederek, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, saydam, hesap verebilir belediyecilik anlayışının önemini vurguladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da belediyelerinin geçmişteki 6 tane belediyenin birleşiminden oluştuğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla 6 belediyenin imar olmak üzere farklı uygulamalarının sıkıntısını çekmemek mümkün değil. Diğer taraftan günümüzde çok önemli olan belki panel konusu olacak olan bizim nüfusumuz 182 bin ama 60 bin de Suriyeli var. Bu, toprakta yürüdüğünüz zaman her 4 kişiden birisi Suriyeli demek. Sosyal belediyecilik diyorsak bu bir sosyal sorun aslında ülkemizde" ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeren'in yaptığı 2. oturum, Prof. Dr. Özkan Yıldız'ın "Geleceğin Kentlerinde Sosyal Politikalar Çerçevesinde Dezavantajlı Gruplar ve Kent" konulu sunumu ile başladı.

Sunumun ardından konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal belediyeciliğin lütuf değil görevdir anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Ekonomik seviyesi oldukça düşük seviyede bir nüfuza sahip olduklarını belirten Karalar, bölgelerinde bulunan vatandaşlara aile sigortası projesi ile ekonomik anlamda düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise böyle önemli bir zirvede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldikten sonra çalışma yol haritalarında 3 önemli unsuru öne çıkarmak suretiyle bir plan oluşturduklarının altını çizdi. Tuna, "Sağlık, eğitim ve gençlik konularını çalışmalarımızda kendimize belirlediğimiz ana unsurlar olarak belirledik. Bu üç alanda da önemli projeler yaptık hizmete sundu. Belediyeciliği 3 önemli unsurda formelize ediyorum, bunlar "ilgi, bilgi ve takip" dedi.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman da yeni bir ilçe olduklarını ve çağdaş, eğitimli bir halklarının olduğunu, onlarla iç içe olduklarını belirtti. Yaman, Türkiye de sosyal demokrat belediyeciliği marka haline getirmeye çalıştıklarının da altını çizdi.

Zirvenin ardından katılımcılara plaket ve çiçek verildi.