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Toroslar Belediyesi’nden 5 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği

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Toroslar Belediyesi’nden 5 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilçe genelindeki 5 bin öğrenciye kırtasiye ve çanta dağıttı.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilçe genelindeki 5 bin öğrenciye kırtasiye ve çanta dağıttı.

Okulların temizlik, bakım ve onarımından dış cephe boyamasına kadar eğitime olan desteklerini her kapsamda sürdürdüklerini belirten Başkan Tuna, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Eğitimi önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ali Kuşçu ve Çavuşlu Ortaokulları ile Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek, çanta ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere bizzat veren Tuna'ya, öğrenciler sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaretlerinde ileride iyi bir geleceklerinin olabilmesi için öğrencilerden derslerine çok iyi çalışmalarını ve başarılı olmalarını isteyen Tuna, "Olumsuz işlerin olumlu hale gelmesinin tek yolu eğitim ve öğretimden geçer. Her eğitim ve öğretim yılında ilçe genelimizdeki okullarımızda okuyan öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Bu yıl da okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimize kırtasiye malzemelerini takdim ettik ve idarecilerimizle görüşerek okullarımızın eksiklerini öğrendik. Bunun yanı sıra eğitim kurumlarımızın her yıl temizliğini, bakımını, ağaçların budamasını yapıyoruz. Ayrıca her yıl ortalama 20 okulumuzun dış cephe boyamasını da gerçekleştiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim almasıdır. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, geleceğimizin teminatı tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

14 yıllık görev süreleri içerisinde 70 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını da hatırlatan Tuna, eğitim ve öğretime sundukları destek ve katkılarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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