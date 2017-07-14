Toroslar Belediyesi’nin Acı Günü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Murat Direnç, hayatını kaybetti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Murat Direnç, hayatını kaybetti. Direnç, belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından Adana'da toprağa verildi.

Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Direnç'in cenazesi belediye binası önüne getirilerek helallik istenildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Hamit Tuna, Murat Direnç'in 12 Eylül 1980 darbesinde haksız yere yaklaşık 10 yıl cezaevinde yattığını ve bunun ardından da yıllar sonra bu amansız hastalığın ortaya çıktığını kaydetti. En kötü demokrasinin en iyi darbe yönetiminden daha iyi olduğunu belirten Tuna, "Çok değerli bir personel arkadaşımızı daha kara toprağın bağrına veriyoruz. Murat Direnç, 12 Eylül darbesini en çok yaşayanlardan, bir haksızlığa uğramak suretiyle yaklaşık 10 yıl o taş medrese dedikleri zindanların kahrını çeken biri. Sonradan suçsuzluğu ortaya çıksa da 10 yıl cezaevinde yatan birinin elbette ki sağlık yönünden de darbe almaması mümkün değil. İnşallah bu dünyada haksızlık çektikleri ahirette kendisine mükafat olarak dönecektir. Allah mekanını cennet eylesin. Aynı zamanda 15 Temmuz'a yakın bir süreci yaşıyoruz. Allah bu millete bir daha darbe yaşatmasın. En kötü demokrasi en iyi darbe yönetiminden daha iyidir. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerini de rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

1961 doğumlu olan Murat Direnç, mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Adana Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.