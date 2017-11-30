Toroslar Zabıtasından, Engelli Rampalarını Engelleyen İşgale Karşı Denetim

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde engelli vatandaşların ve yayaların hareket özgürlüğünü kısıtlayacak...

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde engelli vatandaşların ve yayaların hareket özgürlüğünü kısıtlayacak yol ve kaldırım işgaline karşı denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, kaldırımlarda bulunan engelli rampalarının önüne konulan motorlu araçların sahipleri ile ticari mal bırakan iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulunuldu. Kuvva-i Milliye Caddesi ile Akbelen Bulvarı üzerinde devam eden denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kaldırım işgalinin, yayaların ve engelli vatandaşların kaldırımları kullanmasını engellediği gibi görüntü kirliliğine de neden olduğunu vurguladı. Bu konuda vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri göz önünde bulundurarak denetim ve kontrollerini sıklaştırdıklarını belirten Tuna, "Kaldırımlarımız, yayalarımızın geçiş yoludur. Esnafımız tarafından kaldırımlara konulan tezgah, masa ve tabelalar ile park edilen motorlu taşıtlar nedeniyle kaldırımlarımızın işgal edilmesi ilçemize yakışmamaktadır. Kaldırımlar işgal edildiği için vatandaşlarımız da yolda yürümek zorunda kalıyorlar. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki kaldırım işgalleri duyarlı vatandaşlarımızın da tepkisine neden oluyor. Bu nedenle ana cadde ve bulvar üzerinde kaldırım işgali yapan esnafımıza uyarılarda bulunuyoruz. Esnafımız da gerekli düzenlemeleri yaparak, zabıta ekiplerimize destek veriyorlar. Amacımız, sorunları ceza ile değil, esnafımızla işbirliği içerisinde hoşgörüyle çözmektir" dedi.

Tuna, ayrıca vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu belediyenin 322 72 00 /1270 numaralı telefonunu arayarak bildirebileceklerini sözlerine ekledi.