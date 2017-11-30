  • BIST 103.288
  • Altın 162,218
  • Dolar 3,9409
  • Euro 4,6677
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Toroslar Zabıtasından, Engelli Rampalarını Engelleyen İşgale Karşı Denetim

» »
Toroslar Zabıtasından, Engelli Rampalarını Engelleyen İşgale Karşı Denetim
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde engelli vatandaşların ve yayaların hareket özgürlüğünü kısıtlayacak...

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde engelli vatandaşların ve yayaların hareket özgürlüğünü kısıtlayacak yol ve kaldırım işgaline karşı denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, kaldırımlarda bulunan engelli rampalarının önüne konulan motorlu araçların sahipleri ile ticari mal bırakan iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulunuldu. Kuvva-i Milliye Caddesi ile Akbelen Bulvarı üzerinde devam eden denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kaldırım işgalinin, yayaların ve engelli vatandaşların kaldırımları kullanmasını engellediği gibi görüntü kirliliğine de neden olduğunu vurguladı. Bu konuda vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri göz önünde bulundurarak denetim ve kontrollerini sıklaştırdıklarını belirten Tuna, "Kaldırımlarımız, yayalarımızın geçiş yoludur. Esnafımız tarafından kaldırımlara konulan tezgah, masa ve tabelalar ile park edilen motorlu taşıtlar nedeniyle kaldırımlarımızın işgal edilmesi ilçemize yakışmamaktadır. Kaldırımlar işgal edildiği için vatandaşlarımız da yolda yürümek zorunda kalıyorlar. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki kaldırım işgalleri duyarlı vatandaşlarımızın da tepkisine neden oluyor. Bu nedenle ana cadde ve bulvar üzerinde kaldırım işgali yapan esnafımıza uyarılarda bulunuyoruz. Esnafımız da gerekli düzenlemeleri yaparak, zabıta ekiplerimize destek veriyorlar. Amacımız, sorunları ceza ile değil, esnafımızla işbirliği içerisinde hoşgörüyle çözmektir" dedi.

Tuna, ayrıca vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu belediyenin 322 72 00 /1270 numaralı telefonunu arayarak bildirebileceklerini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehzadeler Belediyesinden 6 Bin Kişilik İkram30 Kasım 2017 Perşembe 14:38
  • Başkan Çelik ’En Başarılı Belediye Başkanı’ Seçildi30 Kasım 2017 Perşembe 14:38
  • Toroslar Zabıtasından, Engelli Rampalarını Engelleyen İşgale Karşı Denetim30 Kasım 2017 Perşembe 14:38
  • Eski Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Acı Günü30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Bakan Eroğlu, Yarın Memleketi Afyonkarahisar Geliyor30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Büyükşehirden Trafik Yoğunluğu Yaşanan Kavşaklara Çözüm30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Başkan Okay: "Geçmişini Bilmeyen İnsan Geleceğe Adım Atamaz"30 Kasım 2017 Perşembe 14:28
  • En Güzel Kur’an Okuyanlar Torbalı’da Buluşacak30 Kasım 2017 Perşembe 14:28
  • Diyarbakır Heyetinin İran Temasları Sürüyor30 Kasım 2017 Perşembe 14:28
  • Torbalı, Konut Satışında İlk 4’te30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti