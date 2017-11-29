Torul Jandarma Ekiplerinden Örnek Davranış

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde rutin yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri Mevlid kandili nedeniyle durdurdukları araçlarda bulunan tüm yolcuların kandilini...

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde rutin yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri Mevlid kandili nedeniyle durdurdukları araçlarda bulunan tüm yolcuların kandilini kutlayarak hediyeler verdi.

Bugün akşam saatlerinde ilçe girişindeki noktada uygulama yapan Torul İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara kandil sürprizi yaptı.

Durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularına Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu gece olan Mevlid Gecesi nedeniyle "Kandiliniz mübarek olsun" diyerek kek ve meyve suyu dağıtan askerler karşısında vatandaşlar duygulanırken, böylesine ince ve nazik bir düşünceyle gerçekleştirilen uygulama için teşekkür etti.