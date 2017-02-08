Torun: “Halkımızın Desteğini Almak İçin Yollardayız”

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, referandum çalışmaları dolayısıyla ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, referandum çalışmaları dolayısıyla ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu anlamda Kestel teşkilatını ziyaret eden Başkan Cemalettin Torun, İlçe Başkanı Necmettin Ekinci ve ekibinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra ilçe halkıyla buluşan Cemalettin Torun, referandum sürecinde destek istedi. Torun, Kestel ziyaretinin ardından İnegöl'e geçerek burada İlçe Başkanı Adem Demirel ve ekibini ziyaret etti. Torun daha sonra Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve İnegöl halkı ile bir araya geldi.

Torun, Gürsu'ya da geçerek burada ilçe teşkilatı ve belediyeyi ziyaret etti ve halkla buluşarak yeni sistemi anlattı. İl Başkanı Cemalettin Torun, "Ülkemizin geleceği açısından önemli olan bu süreçte en büyük güç kaynağımız yine halkımız. Daha güçlü bir Türkiye hedefimizle çıktığımız bu yolda önemli bir eşiğe geldik. İnşallah referandum sürecine kadar durmadan yeni anayasa ve sistem değişikliği fikrimizi anlatacağız. Halkımız her zaman olduğu gibi en doğru kararı verecektir" dedi.