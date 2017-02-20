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Torun: 'Üreticinin beli büküldü'

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Torun: 'Üreticinin beli büküldü'
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Torun, fındık fiyatlarıyla ilgili, "Artık üretici emek vererek ortaya koyduğu malın fiyatını bilmek istiyor. Belirsizlikler üreticinin belini bükmüş durumda" dedi

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Altınordu İlçesi'nde esnafı ziyaret etti. CHP'li Torun, serbest piyasada düşük seyreden fındık fiyatlarının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Fındık fiyatlarının sezon başından bu yana istenilen rakamlara ulaşmadığını ve bu yüzden üreticilerin huzursuz olduğunu anlatan Torun, fındık fiyatlarıyla ilgili, "Artık üretici emek vererek ortaya koyduğu malın fiyatını bilmek istiyor. Bir gün bakıyorsunuz fındık 10 lira, bir gün bakıyorsunuz fındık 7-8 lira, ya da 12-13 lira. Bu belirsizlik üreticinin belini bükmüş durumda" dedi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPTI
Sadece üreticinin değil, ihracatçı, manav ve tüccarların da tablodan memnun olmadığını vurgulayan Torun, "Memnun olan tek taraf nihai alıcı. Kurmuşlar sistemi istedikleri gibi piyasayı manipüle ediyor. Onların kimse umurunda değil çünkü onlar kazanıyor. Sistemi kendince kurmuşlar ve parayı veren düdüğü çalar diyor. Şu anda onlar 'Ben ne dersem o oluyor' diyor. Bunu bozacak olan hükümettir. Diyecek ki 'Ben üreticimin yanındayım.' Biz hükümetten bunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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