Torununa Patates Kızartayım Derken Evi Yakıyordu

Bilecik'te torununa patates kızartırken kapının önüne çıkan kadının üstüne kapı kapanınca ocakta tutuşan yemek itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik'te torununa patates kızartırken kapının önüne çıkan kadının üstüne kapı kapanınca ocakta tutuşan yemek itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 3 Sokak üzerinde bulunan Şair Salih Korkmaz apartmanında oturan Yıldız Korkmaz, torununa patates kızartmak için ocağa patatesleri koydu. Bu esnada kapının önüne çıkan Korkmaz'ın üstüne rüzgardan dolayı kapı kapandı. Durumu hemen oğluna, itfaiye ekiplerine ve çilingire haber Yıldız Korkmaz kapının önünde bulunan doğalgaz hattından eve giden gazı kesti. Eve gelen ekipler kapıyı açarak içeri girdiğinde tutuşan tencereyi söndürerek, ocağın yanında bulunan küçük tüpü dışarı çıkardılar.

Yangın evde küçük çağlı hasar oluşturdu.