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Tosca yeniden sahnede

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Tosca yeniden sahnede
İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin en muhteşem operalarından biri olan Tosca operası Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 28 Şubat akşam saat 20.00'de sanatseverle buluşacak.

İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin en muhteşem operalarından biri olan Tosca operasının Samsun prodüksiyonunda orkestra şefliği görevini Lorenzo Castriota üstleniyor. Tosca operası 28 Şubat akşamı saat 20.00’de Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'nde sanatseverlerle buluşturulacak. 

Haldun Özörten’in rejisiyle sahnelenecek olan Tosca’nın dekor tasarımı Nihat Kahraman’a kostüm tasarımı Nursun Ünlü’ye ait. Koro şefliği Mikhail Iskrov tarafından yapılan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz’a ait. Cavaradossi ve Angelotti’nin hikayesini Napolyon zamanındaki Roma’nın tarihsel ve politik fonunda ele alan Tosca operasında olaylar tutkulu bir aşkın merkezinden anlatılıyor. 

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MUHTEŞEM KADRO 
Eserde Tosca rolünü Mine Kurtoğlu, Mario Cavaradossi rolünü Ari Edirne,  Baron Scarpia rolünü Tamer Peker, Cesare Angelotti rolünü Sabri Doğan Çapanoğlu, Zangoç rolünü Umur Sevim, Spoletta rolünü Cumhur İbili,  Jandarma rolünü Eray Dönmez, Gardiyan rolünü Ali İbrahim Tuluk, Çoban Çocuk rolünü ise Esra Arslantürk üstleniyor. Tosca operasının biletlerinin Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinden her gün saat 10.00 – 18.00 arası, temsil günlerinde ise temsil başlama saatine kadar temin edilebileceği belirtildi.

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