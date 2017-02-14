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Toshiba Ceo’su Shiga İstifa Etti

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Toshiba Ceo’su Shiga İstifa Etti
Toshiba CEO'su Shigenori Shiga, şirketin milyar dolarlık kaybının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Toshiba CEO'su Shigenori Shiga, şirketin milyar dolarlık kaybının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Teknoloji devi Toshiba'nın CEO'su Shigenori Shiga, şirketin milyar dolarlık zarar ettiğini açıklamasının ardından istifa ettiğini duyurdu. Şirket, önceleri mali raporun sonuçlarını açıklamayı reddetmiş daha sonra Mart ayına kadar 3.4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı. Şirket, ABD'deki nükleer işletmesinden 6.3 milyar dolar zarar beklediğini açıkladı. Bu durum bazı analistlerin şirketin geleceğinin risk altında uyarılarını yapmasına neden oldu. Shiga, elde edilen zararın idari sorumluluğunu üstlenmek için böyle bir adım attığını ifade etti.

Şirketin hisse senetleri bugün yüzde 9 oranında düşerken, borsadaki hisse senetleri ise Aralık ayından itibaren de yüzde 50 oranla değer kaybetti.

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