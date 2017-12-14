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Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı 2 Bin 750 Kaçak Sigara Yakaladı

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Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı 2 Bin 750 Kaçak Sigara Yakaladı
Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler D-100 karayolunda bir kargo şirketine ait araçta yaptıkları aramada 2 bin 750 paket kaçak sigara ele...

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler D-100 karayolunda bir kargo şirketine ait araçta yaptıkları aramada 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları istihbarı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler D-100 karayolunda bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2 bin 750 kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olan kişi veya kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahısların adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

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