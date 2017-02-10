Tosya Köylerinde Çiftçi Eğitimleri Devam Ediyor

Tosya Yukarı Kayı köyünde, İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçi eğitimleri kapsamında çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.

Tosya Yukarı Kayı köyünde, İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçi eğitimleri kapsamında çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.

Köy kahvesinde yapılan toplantıya İlçe Müdürlüğü teknik personel ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen eğitimde genel bağcılık, bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele, toprak analizi ve numune alımı, tarımsal desteklemeler ve tarım ürünleri sigortası gibi konularda bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca çiftçiler için hazırlanmış olan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.