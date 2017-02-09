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Tosya Trafik Kazası 1 Kişi Yaralandı

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Tosya Trafik Kazası 1 Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çorum kavşağından meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çorum kavşağından meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'dan Ordu istikametine gitmekte Abdullah G.(62) idaresindeki 52 K 7159 plakalı kamyonet, inşaatı devam eden kavşağa girdiği sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyonet yol kenarında bulunan dubalara çarptıktan sonra yan yattı. Kaza sonrası kamyondan içinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Abdullah G., kısa uzun süre kazanın şokunu yaşadı. Olay yerine gelen 112 ambulans personeli tarafından ayakta tedavi edilen sürücü, kaza yerinden ayrılmadı. Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tosya Trafik Kazası 1 Kişi Yaralandı

Tosya Trafik Kazası 1 Kişi Yaralandı

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