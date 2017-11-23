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Tosya’da 2 Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

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Tosya’da 2 Ayrı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul'a seyir halinde olan F.K. idaresindeki 34 UG 1091 plakalı otomobil, Zincirlikuyu Kavşağı'na girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü F.K. ve yolcu E.K. yaralandı.

İkinci kaza ise Suluca köyü yakınlarında meydana geldi. Ilgaz'dan Tosya istikametine giden 18 BD 896 plakalı otomobil ile 34 FS 5922 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan İ.T. ve E.E. ile isimleri tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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