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Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı

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Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı
Kastamonu'da yeni kurulan Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü, dernek ve federasyon tescillerinden sonra saha ve sporcu seçme çalışmalarına başladı.

Kastamonu'da yeni kurulan Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü, dernek ve federasyon tescillerinden sonra saha ve sporcu seçme çalışmalarına başladı.

Tosya ilçesinde yeni kurulan Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü'nün tescil işlemleri tamamlandı. Tescil işlemlerinin ardından Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü, bu sezon U11 ve U12 kategorilerinde ilk kez mücadele edecek. Bu kapsamda saha ve sporcu seçmelerine başlayan kulüp, 26 Şubat Pazar günü Siteler Mevkisinde bulunan sentetik futbol sahasında kulüp tanıtımı ve oyuncu taraması yaptı.

Kulüp tarafından 2004-2005-2006-2007-2008-2009 doğumlu gençlerin davet edildiği organizasyon tanıtımında bütün okullarda duyuru yapıldı. Yapılan seçmelere belirtilen yaş gruplarında 300 genç sporcu adayı katıldı. Yapılan seçme çalışmalarına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder ve Tosya Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Zalim de katıldı.

Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü Yöneticisi Serkan Ertaş, "Tek amacımız ilçede sportif faaliyetlerinin devamını sağlamak ve spor kültürünü her aileye yayma çabasındayız. Çalışmalarımız sonuç ya da günlük başarı odaklı olmayacak, uzun vadeli sağlam temeller üzerine kurulu bir sistemde olacaktır. İddia ediyoruz ki, Kastamonu ve ilçeleri içinde en yetenekli genç sporcular bulunan tek ilçe Tosya'dır. Bizde bu genç yetenekleri ortaya çıkarmak için kurduğumuz kulüple birlikte çalışmalarımıza başladık" dedi.

Seçmeler, son olarak genç sporcuların ve Kaymakam Deniz Pişkin'in toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı

Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı

Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı

Tosya’da 300 Öğrenci Futbol Seçmelerine Katıldı

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