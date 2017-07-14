Tosya’da 4 Köye Yangın Söndürme Tankeri Verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz, Bayat, Çukur, Ahmetoğlu Köylerine yangın söndürme tankerleri Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle...

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz, Bayat, Çukur, Ahmetoğlu Köylerine yangın söndürme tankerleri Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Orman yangınları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tosya Orman İşletme Müdürlüğünce; çıkabilecek orman ve köy yangınlarına daha etkin, daha kısa zamanda ve yerinde mücadele etmek için Gökçeöz, Bayat, Çukur, Ahmetoğlu Köylerine birer adet yangın söndürme tankeri teslim edildi. Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan törenle yangın söndürme tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.

Törende konuşan Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, "Tankerler, muhtemel orman yangınlarına, arasözlerimizin ulaşması sırasında oluşacak zaman kaybının önüne geçilmesi ve ilk müdahalenin en kısa sürede yapılabilmesi için çok önemli bir yere sahiptir. Bu gün dağıttığımız tankerle birlikte toplam 32 köye tanker dağıtmış olduk" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin, ormanlların milli servet olduğunu belirterek, herkesin koruması gerektiğini söyledi.