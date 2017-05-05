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Tosya’da Astım Günü Kutlandı

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Tosya’da Astım Günü Kutlandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Dünya Astım Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Dünya Astım Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi.

Tosya İlçe Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa Tosya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Karakuş, Hastane Müdürü Mustafa Uzbilgin, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ergün Hasgül, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Tosya Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Yıldız Gülhan, astım hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Astımın belirtilerini anlatan Dr. Gülhan, tedavisi ve tedavi sürecini anlattı. Astımdan korunmak için sigara, tozlu ve nemli ortamlardan uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Gülhan, astımın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Tosya Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı öğrencilerinin sokakta vatandaşla yapılan astım röportajlarının olduğu videonun izlenmesinin ardından program sona erdi.

Katılımcılar salon çıkışında ellerine pankartları alarak astım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla konferans salonundan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Grup meydanda Dünya Astım Günü nedeniyle basın açıklaması yaparak dağıldı.

Tosya’da Astım Günü Kutlandı

Tosya’da Astım Günü Kutlandı

Tosya’da Astım Günü Kutlandı

Tosya’da Astım Günü Kutlandı

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