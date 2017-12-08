Tosya’da Göçmen Kaçakçılığından 2 Kişiye Ceza Yağdı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 137 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni taşıyan otobüsün 2 şoförü yargılandıkları mahkemece...

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 137 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni taşıyan otobüsün 2 şoförü yargılandıkları mahkemece 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında içinde çoğu kadın ve çocuk 137 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenin olduğu otobüs jandarma ekiplerince yakalanmış ve gözaltına alınan sürücü ve diğer bir kişi tutuklanarak adliyeye sevk edilmişti. Göçmen kaçakçılarını taşıyan otobüsün şoförlerinin yargılandığı dava sonuçlandı. Tosya Adliyesinde görülen davada şoförlere ceza yağdı. Mahkeme; göçmenleri taşıyan 2 şoföre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından TCK.79 maddesinde "Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ve 125 gün adli para cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca yakalandığında jandarma tarafından yapılan üst aramasında çıkan 18 bin 745 TL'ye el konularak müsadere edilmesine hükmetti.

Mahkeme 2 şoförün, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarından yargılandığı davayı kanun yolları açık olmak üzere karara bağladı.