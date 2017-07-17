Tosya’da İntihar Etmek İsteyen Şahsı Emniyet Müdürü İkna Etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İntihar etmek isteyen vatandaşı İlçe Emniyet Müdürü ikna etti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İntihar etmek isteyen vatandaşı İlçe Emniyet Müdürü ikna etti.

İlçede inşaatı devam eden Toki konutlarında bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, Tosya İlçe Emniyet Ejder Kaplan tarafından ikna edildi.

Beş evler mevkiinde inşaatı devam eden Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan bir apartmanın 5.katında bir camdan atlamak için çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Ayrı kaldığı eşi ile barışmak istediğini dile getiren M.Ç isimli şahıs eşinin gelmesi durumunda intihardan vazgeçeceğini söyledi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve atlama ihtimaline karşı ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekledi. İsminin M.Ç olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmek için itfaiye ekipleri merdivenle yanına yaklaşmak istedi. Ancak intihar etmek isteyen şahıs itfaiyecilere yaklaşmamasını aksi takdirde atlayacağını söyledi. Uzun süre ikna olmayan M.Ç ikna etmek için olay yerine İlçe Emniyet Müdürü Ejder Kaplan gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Apartmanın 5.katına çıkan emniyet müdürü Ejder Kaplan, İntihar etmek isteyen şahısla uzun süre konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Eşinden ayrı kaldığını olduğu öğrenilen M.Ç'yi ikna etmek için yaklaşık 25 dakika konuşan Emniyet Müdürü Ejder Kaplan şahsı en sonunda ikna etti. Emniyet Müdürü ile birlikte aşağı inen M.Ç daha sonra ifadesi için polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.