  • BIST 105.176
  • Altın 139,669
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 25 °C

Tosya’da İntihar Etmek İsteyen Şahsı Emniyet Müdürü İkna Etti

» »
Tosya’da İntihar Etmek İsteyen Şahsı Emniyet Müdürü İkna Etti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İntihar etmek isteyen vatandaşı İlçe Emniyet Müdürü ikna etti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İntihar etmek isteyen vatandaşı İlçe Emniyet Müdürü ikna etti.

İlçede inşaatı devam eden Toki konutlarında bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, Tosya İlçe Emniyet Ejder Kaplan tarafından ikna edildi.

Beş evler mevkiinde inşaatı devam eden Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan bir apartmanın 5.katında bir camdan atlamak için çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Ayrı kaldığı eşi ile barışmak istediğini dile getiren M.Ç isimli şahıs eşinin gelmesi durumunda intihardan vazgeçeceğini söyledi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve atlama ihtimaline karşı ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekledi. İsminin M.Ç olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmek için itfaiye ekipleri merdivenle yanına yaklaşmak istedi. Ancak intihar etmek isteyen şahıs itfaiyecilere yaklaşmamasını aksi takdirde atlayacağını söyledi. Uzun süre ikna olmayan M.Ç ikna etmek için olay yerine İlçe Emniyet Müdürü Ejder Kaplan gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Apartmanın 5.katına çıkan emniyet müdürü Ejder Kaplan, İntihar etmek isteyen şahısla uzun süre konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Eşinden ayrı kaldığını olduğu öğrenilen M.Ç'yi ikna etmek için yaklaşık 25 dakika konuşan Emniyet Müdürü Ejder Kaplan şahsı en sonunda ikna etti. Emniyet Müdürü ile birlikte aşağı inen M.Ç daha sonra ifadesi için polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:28
  • Sivas’ta Binler Demokrasi Nöbeti Tuttu17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:23
  • Zonguldak’ta Demokrasi Ve Milli Birlik Günü17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:18
  • Kahramanmaraş’ta Demokrasi Nöbeti Sona Erdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:18
  • Yozgat’ta Demokrasi Nöbeti17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:03
  • Hakkari’de ‘Demokrasi’ Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 23:53
  • Gaziantep’te Demokrasi Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 23:43
  • Van’da Demokrasi’ Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 23:33
  • Eskişehir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 23:28
  • Akdağmadeni’de Vatandaşlar 15 Temmuz Nöbeti İçin Meydanlara İndi16 Temmuz 2017 Pazar 23:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti