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Tosya’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılıyor

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Tosya’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılıyor
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilere kuru üzüm dağıtımına başlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilere kuru üzüm dağıtımına başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri amacıyla ana sınıfı ve ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik kuru üzüm dağıtımı başladı.

Atatürk İlkokulu'ndan start verilen kuru üzüm dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Eyüp Gür, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilere sağlıklı beslenmenin öneminden bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu kuru üzümün sağlıklı besin kaynaklarından olduğuna dikkat çekti. Daha sonra öğrencilere kuru üzümü dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu çocuklara tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Salı ve Perşembe günleri haftanın 2 günü ilçede öğrenim gören 500 ana sınıfı öğrencisi ve 2 bin 235 ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 2 bin 735 öğrenciye kuru üzüm dağıtımı yapılacak.

Tosya’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılıyor

Tosya’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılıyor

Tosya’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılıyor

Tosya’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılıyor

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