Tosya’da Suriyeliler İçin Türkçe Dil Kursu Açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ikamet eden Suriyeliler için Türkçe Dil Kursu açıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ikamet eden Suriyeliler için Türkçe Dil Kursu açıldı.

Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden Suriyelilerin daha kolay iletişim kurabilmesi Türkçe konuşabilmesi için Türkçe Dil Kursu açıldı. 30 kursiyerin katıldığı dil kursu eğitimci Mehmet Ali Kotan tarafından veriliyor.

Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 4 gün olmak üzere günlük 4 saat verilen kursta kursiyerler Türkçe öğreniyor. Toplam 120 saat sürecek olan Türkçe Dil Kursunu tamamlayan kursiyerler günlük hayatta çevreleriyle daha rahat iletişim kurabilecekler.