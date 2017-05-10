Tosya’da Traktör Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktörün su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sapaca köyünde tarlaya traktörü ile çalışmaya giden Mehmet Bacak idaresindeki traktör bilinmeyen bir nedenle tarla kenarında bulunan su kanalına düştü. Kaza sonrası traktörde bulunan 1 çocuk, 1 kadın ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası Kastamonu'ya sevk edildi. İlçe Jandarma ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı.
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