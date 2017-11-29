Tosya’da Yalnız Değilsiniz Projesini Başlattı

Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kabul edilen evde yaşlı bakım hizmeti projesi uygulanmaya...

Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kabul edilen evde yaşlı bakım hizmeti projesi uygulanmaya başladı.

Yalnız Değilsiniz adıyla hazırlanan proje ile ilçe merkezi ve köylerimizdeki muhtaçlığı tespit edilen, bunun yanı sıra yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, bakıma muhtaç 80 civarında yaşlı ve engelliyi bir yıl boyunca ev temizliği, yemek yapımı, zorunlu ev eşyalarının temini ve bakım hizmetinin evde görülmesini kapsıyor.

Yaklaşık 200 bin lira bütçeye sahip proje kapsamında ilk hane ziyareti Kaymakam Deniz Pişkin'in nezaretinde yapıldı. İlçenin Çatma Mahallesi'nde oturan ve yalnız yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Ağa projenin ilk durağı oldu.